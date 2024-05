Con il Genoa al Marassi bottino spesso magro

La ventesima vale tanto quanto non hanno mai valso le precedenti 19. Per il Sassuolo, s’intende, visto che il Genoa alla stagione non ha più nulla da chiedere, mentre il Sassuolo si sa quanto si gioca. Tutto, o quasi, passa dal ‘Ferraris’ rossoblu: lo sanno bene Ballardini e i giocatori, lo sanno i tifosi neroverdi (non meno di 100 a Genova) cui strizzano l’occhio statistiche che raccontano come solo contro Verona e Inter il Sassuolo abbia vinto più gare nella sua giovane storia in serie A. Diciannove precedenti tra i neroverdi e il Grifone, 8 vittorie del Sassuolo e cinque pareggi (sei, in tutto, le sconfitte patite dal Sassuolo) raccontano un incedere tutto sommato agevole, ma allo stesso tempo anche non privo di inciampi e imprevisti, soprattutto a Marassi. Dove i numeri prendono ben altra piega, e la percentuale di vittoria (60% in casa, 42% in generale) crolla, quando è il ‘Ferraris’ a fare da cornice al match, al 22%. Le gare disputate dal Sassuolo in casa del Genoa sono infatti nove, ma le vittorie dei neroverdi sono soltanto due: la prima risale alla stagione 2016/17 (segnò Pellegrini, quello che era l’euroSassuolo vinse di misura) mentre l’ultima, decisamente più recente, la scrissero i gol di Raspadori e Berardi in coda (35ma giornata) alla stagione 2020/21. Inutile aggiungere che Berardi è out per infortunio mentre Pellegrini e Raspadori giocano altrove, più utile registrare come a completare il quadro ci siano tre pareggi e quattro vittorie del Grifone, l’ultima delle quali, tuttavia, risalente a più di quattro anni fa, nel gennaio 2020.

A questo sta, il Sassuolo che domani, dopo una rifinitura che dirà le ultime verità sia sul modulo che adotterà Ballardini sia sulle condizioni di Thorstvedt e Toljan, che i si dice danno non al top, muove verso Genova accompagnato da precedenti che sorridono, ok, ma a mezza bocca. E da un altro gravame statistico che allunga ulteriormente l’ombra di Marassi sul futuro neroverde. Quello che dice che il Sassuolo è, insieme alla Salernitana, la squadra che in stagione ha perso più gare di tutti in serie A, ovvero dodici: non granchè come viatico per una squadra chiamata a non sbagliare più nulla, da qui ai prossimi 270’. Arbitra Mariani, alla 18 con i neroverdi, che quest’anno ne hanno patito la direzione di gara in quel di Cagliari, ultimo incrocio con il fischietto laziale che in carriera ha diretto, tuttavia, anche il Genoa-Sassuolo del gennaio 2021 del quale abbiamo detto sopra, e che il Sassuolo vinse.