Coppa Italia. Eliminazione amarissima a Roma per i ragazzi di mister Bigica

roma

3

sassuolo

2

ROMA: Razumejevs, Plaia, Golic, Cherubini, Pisilli (24’ s.t. Bah), Misitano (46’ s.t. Mlakar), Pagano (24’ s.t. Cichella), Costa Cesco, Oliveras Codina, D’Alessio (1’ s.t. Mannini), Ivkovic (1’ s.t. Ienco). All. Guidi (Kehayov, Marazzotti, Reale, Graziani, Levak, Romano)

SASSUOLO: Scacchetti, Cinquegrano (37’ s.t. Ferrandino), Piantedosi (28’ s.t. Falasca), Di Bitonto, Kumi, Russo, Leone, Knezovic (24’ s.t. Bruno), Lopes (24’ s.t. Pigati), Caragea (28’ s.t. Chiricallo), Cannavaro. All. Bigica (Zouaghi, Okojie, Baldari, Petrosino, Corradini, Parlato)

Arbitro: Iacobellis di Pisa (Barbiero, Gentile) Reti: 3’ p.t. Costa Cesco, 12’ p.t. Russo, 15’ p.t. Kumi, 14’ s.t. Cherubini, 15’ s.t. Misitano

Note: ammoniti Cannavaro, Cinquegrano, Leone

Un fatale blackout di 1’ dà corpo alla rimonta della Roma, che estromette il Sassuolo dai quarti di finale di Coppa Italia. Escono a testa alta, come si dice in gergo, i neroverdi, ma escono e hanno di che recriminare dal momento che, dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa, arrivato al 3’, erano stati Bruno e Kumi a confezionare il sorpasso che ha mandato la squadra di Bigica al riposo in vantaggio. Nella ripresa, tuttavia, la Roma si è fatta più aggressiva e, dopo aver sfiorato il pari – gol annullato per fallo di mano di Misitano a dimostrazione della spinta dei giallorossi per tentare di raggiungere il pareggio – lo trovano con Cherubini, raddoppiando poi a strettissimo giro di posta. Un minuto dopo, infatti, tap in di testa di Misitano per il vantaggio romanista.

Da lì in avanti un’altra occasione per la Roma – traversa di Golic –, ma veemente reazione dei neroverdi, con occasionissima per Kumi nel finale ma palla che finisce alta, precludendo ai ragazzi di Bigica quei supplementari che avrebbero anche meritato. Invece, per i ragazzi di Bigica si tratta di mettere da parte la delusione e rituffarsi in campionato: lunedi al Ricci arriva l’Empoli. L’obiettivo è quello di dimenticare al più presto la sfortunata trasferta capitolina, in cui il Sassuolo dei giovani ha comunque ribadito le grandi potenzialità.