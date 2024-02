Dal campo. Difesa, Erlic a forte rischio. Al suo posto pronto Kumbulla

Non granchè, come viatico, visto anche il coefficiente di difficoltà della gara che attende i neroverdi alla Gewiss Arena. La difesa neroverde potrebbe infatti trovarsi obbligata, suo malgrado, a fare a meno di Martin Erlic, centrale croato che, uscito nel finale della partita di sabato scorso, non avrebbe ancora recuperato da quello che sembrava poter essere un acciacco passeggero.

Invece, al netto di un tentativo di recupero last-minute, il difensore non sarà del match. Per sostituirlo e fare coppia con Viti in lizza ci sono uno tra Ferrari e Tressoldi, ma occhio a Kumbulla, che si è allenato con il gruppo tutta la settimana e ‘vede’ il possibile debutto. Altra novità nell’undici iniziale, rispetto alla gara di una settimana fa, Boloca a centrocampo, mentre in attacco Defrel si conferma asset da utilizzare a gara in corso e sono oggetto di valutazione le condizioni di Volpato. Oggi il responso decisivo sul rientro, magari dal 1’, del fantasista scuola Roma.

s.f.