DAl campo. Il rientro di Berardi è più che probabile. Kumbulla titolare

Boloca sì, Toljan no. Berardi molto probabilmente sì, e magari anche dal 1’, Erlic altrettanto molto probabilmente no. Kumbulla dall’inizio per Tressoldi è più di un’ipotesi, a rinforzare una difesa che farà ancora a meno di Viti e non sembra ancora poter contare sul già citato Erlic, in condizioni fisiche tutt’altro che ottimali ma che probabilmente vedremo comunque, come contro il Napoli, in panchina. Gira qui attorno, ma anche e soprattutto al rientro di Berardi, il Sassuolo che si prepara ad affrontare, in quel di Verona, domenica, il suo ‘mezzogiorno e mezzo di fuoco’, ovvero una gara che ne deciderà un pezzo di futuro. La variabile, tuttavia, è proprio la presenza del numero 10, che Bigica nel dopo gara di mercoledi ha dato per certa. Dal 1’? Chissà. Arbitra Maresca, al 13mo incrocio con i neroverdi che con lui, di 12 gare, ne hanno vinta una. Così, per dire…