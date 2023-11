Dal campo. Ora testa alla Roma. Henrique da valutare

Ha ricominciato a lavorare ieri al Mapei Football Center, il Sassuolo, mettendo nel mirino la sfida che sabato lo oppone, alle 18, alla Roma. Restano ai box Obiang e Alvarez, ai quali si aggiunge Viti, mentre andranno valutate le ‘scorie’ che Empoli ha lasciato sul rientrante Henrique, chiamato subito agli straordinari dopo oltre 50 giorni di stop. Il brasiliano, con tutta probabilità, andrà tuttavia solo ‘gestito’, come peraltro Vina, pronto alla sua prima da ex contro i giallorossi. Oggi, per i neroverdi, doppio impegno, con test in mattinata e allenamento pomeridiano.

Prevendita. Curve sold out, in vista di Sassuolo Roma.