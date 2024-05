Dal campo. Tegola Thorstvedt, è in dubbio. Rientra Laurientè dopo la squalifica

SASSUOLO

Thorstvedt (foto) si ferma, e mette nei guai Ballardini, che domani proverà a valutarne le possibilità di recupero. Non c’è pace tra gli ulivi del Mapei Football Center, dove anche la più innocua delle rifiniture diventa un’insidia. Il norvegese, 6 gol quest’anno, forse l’unico neroverde all’altezza delle aspettative insieme a Pinamonti e al rimpianto Berardi, comincia a mostrare i segni di una stagione trascorsa a portare la croce, e un problema muscolare potrebbe tenerlo fuori dalla sfida di stasera: decisivo, per lui, il provino odierno, cui si sottoporrà anche Viti. Il difensore, ha detto Ballardini, non ha ultimato la rifinitura a causa di problemi intestinali che, se non superati, daranno via libera a Doig. Out anche lo squalificato Tressoldi, che si aggiunge ai lungodegenti Berardi, Defrel e Castillejo, rientra Laurientè che ha saltato la trasferta di Firenze, ma è difficile pensare gli estri del francese possano compensare le difficoltà che Ballardini avrà a far quadrare i conti dal punto di vista tattico, soprattutto in caso di assenza di Thorsvedt. In preallarme Racic e Lipani, oltre ad Henrique, mentre dovrebbero tornare nell’undici titolare, si parla ancora di reparto difensivo, sia Toljan che Erlic. A destra dell’attacco ballottaggio tra Volpato e Bajrami. Arbitra Marchetti, che ha incrociato i neroverdi tre volte: due sconfitte per il Sassuolo e una vittoria, ma in Coppa Italia.

s.f.