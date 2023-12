Dionisi e il rosso decisivo: "Senza non avremmo perso"

"La partita è cambiata quando siamo rimasti in 10. La Roma ha pareggiato con un rigore discutibile e il gol del vantaggio arriva su autogol. Giusta l’espulsione, che tuttavia ci ha pesantemente condizionato: fin lì – dice l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi – la gara l’avevamo fatta soprattutto noi".

Alessio Dionisi schiva poi le polemiche ("ho la mia educazione e il mio fair play") e dice di preferire parlare "della partita e del Sassuolo che non degli episodi e degli avversari come fanno alcuni miei colleghi". Dove alcuni suoi colleghi sarebbero, nella fattispecie, quel Mourinho che alla vigilia aveva pesantemente attaccato Berardi ("e – dice il tecnico neroverde – gli avorrebbe dovuto delle scuse") e nei confronti dei quali Dionisi rivendica il suo "non andar dietro né alle polemiche e nemmeno alle chiacchiere". Meglio, insomma, restare al match, "che undici contro undici non avremmo mai perso".

La svolta il rosso a Boloca ("ha sbagliato, era affranto, ma è un errore che lo farà crescere"), arrivato tra l’altro nel momento in cui il Sassuolo sembrava cominciare a pagare dazio anche alla stanchezza. Fin lì, neroverdi perfetti o quasi, "anche se un paio di opportunità cha abbiamo avuto in ripartenza – dice Dionisi – potevamo sfruttarle meglio. Vero tuttavia che la fisicità e qualche fallo non ci ha impedito di esprimerci, in alcuni frangenti, come avremmo voluto".

Nella ripresa, invece, Roma più ‘alta’ e Sassuolo più basso, "ma la sensazione era che potessimo gestire anche quella fase: l’espulsione – ribadisce Dionisi – ha cambiato tutto". E molto ha cambiato anche quel rigore che i tecnico neroverde dice di non aver rivisto, "ma Erlic mi ha detto di aver preso un pestone lui nell’occasione. Non avendolo rivisto – chiude Dionisi – non saperi cosa dire, se non che magari converrebbe parlare più degli episodi per ottenere magari che ‘girino’ a proprio favore. Ma come ho già detto né il Sassuolo come società, né io vado dietro alle polemiche".

Stefano Fogliani