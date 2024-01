Doig già protagonista, tris Mulattieri. Il Sassuolo ne fa cinque nel test

sassuolo

5

verona

1

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno (1’ s.t. Consigli); Pedersen (1’ s.t. Missori), Tressoldi (21’ s.t. Loeffen), Viti (1’ s.t. Ferrari), Doig (18’ s.t. Falasca); Lipani (21’ s.t. Leone), Henrique (1’ s.t. Thostvedt); Bajrami (1’ s.t. Volpato); Berardi (1’ s.t. Castillejo), Pinamonti (1’ s.t. Mulattieri), Laurientè (1’ s.t. Ceide). All. Dionisi

VIRTUS VERONA (3-4-2-1): Sibi (32’ p.t. Voltan, 14’ s.t. Zecchin)); Lodovici (1’ s.t. Mazzolo), Ruggero, Intube (1’ s.t. Cabianca); Zarpellon (17’ p.t. Amadio, 21’ s.t. Bangura), Mehic (1’ s.t. Demirovic), Metlika (1’ s.t. Toffanin), Vesentini (1’ s.t. Zigoni); Ceter (36’ s.t. Danti), Nalini (18’ s.t. Begheldo, 32’ s.t. Ojeh); Menato (1’ s.t. Gomez, 32’ s.t. Ambrosi). All. Fresco

Arbitro: Passarotti di Mantova (Lauri, Orlando)

Reti: 42’ p.t. Begheldo, 44’ p.t. Henrique, 10’ s.t. Volpato (rig.), 19’, 43’ e 45’ s.t. Mulattieri

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Un buon galoppo per il Sassuolo che plana sulla trasferta di Monza sulla scorta delle buone indicazioni che Dionisi, immaginiamo, avrà tratto dall’amichevole disputata, e vinta, contro la Virtus Verona. Debutto per Doig, che ha giocato due terzi di match entrando da protagonista nell’azione che ha portato il Sassuolo in vantaggio dopo l’uno a uno sul quale le squadre erano andate al riposo. Tripletta per Mulattieri, che ha capitalizzato al meglio la seconda metà di match che lo ha visto in campo al posto di Pinamonti, dimostrando di ‘vedere’ la porta. In gol, oltre ad Henrique nel primo tempo, anche Volpato, giusto a dare morale a entrambi e ad un gruppo che si è sciolto solo nella ripresa, quando gli avversari hanno cominciato a pagare dazio al gap tecnico che inevitabilmente raccontano due categorie – i veneti giocano infatti in Serie C – di differenza. Ma che la Virtus Verona ha comunque ‘ammortizzato’ con un primo tempo decisamente sciolto, che lo ha visto anche andare in vantaggio e creare altri pericoli. Fino a quando, in avvio di ripresa, il Sassuolo non è salito di tono, ‘scappando’ con la già citata rete di Volpato – rigore per un tocco di mano di Amadio su conclusione di Doig – e con la già citata tripletta messa a segno da Mulattieri.

Detto che di minuti importanti in campo ne hanno avuti anche Lipani e Tressoldi (poco più di un’ora a testa) e Missori (in campo nei secondi 45’), resta da aggiungere come mancasse, oltre ai lungodegenti Obiang, Defrel e Racic e al partente Vina, Boloca. Il centrocampista era nella distinta distribuita prima della gara, ma un affaticamento nel corso del riscaldamento ha suggerito di tenerlo a riposo precauzionale.

Ci fossero dubbi a questo proposito, di certo li toglierà la seduta pomeridiana che i neroverdi sostengono oggi sul prato verde del Mapei Football Center.