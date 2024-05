DOMENICA IL COMMIATO. Contro la Lazio dentro gli outsider

SASSUOLO

Che Sassuolo contro la Lazio? Che squadra apparecchierà Ballardini, atteso al passo d’addio e all’ennesima sfida da ex, per la cena dell’Olimpico? Ha giusto un paio di giorni per disegnarlo, ma già oggi si sa che non ci sarà, oltre i soliti Berardi e Castillejo, Henrique, espulso e squalificato, e con tutta probabilità ‘salteranno’ anche Toljan e Thorstvedt, le cui condizioni non al top – il primo in panchina contro il Cagliari, il secondo out dopo due terzi di gara – suggeriscono cautela. L’ultimo ballo, insomma, suggerisce un Sassuolo 2, mentre la retrocessione già scritta consiglia di ‘preservare’ i pezzi da novanta del mercato che verrà: tipo Pinamonti e Laurientè, ma anche Boloca. Occhio agli outsider, allora: Missori, Lipani, Mulattieri, Ceide. Arbitra Tremolada di Monza.