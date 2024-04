Domenica il lecce. Toljan–Pedersen, il guaio è doppio

Scollinano metà settimana, Sassuolo e Lecce, in vista dello scontro diretto che li oppone l’uno all’altro domenica al Mapei Stadium, nel lunch match della 33ma giornata. Il Sassuolo – per i neroverdi doppia seduta, ieri, oggi allenamento pomeridiano – valuta, non senza preoccupazioni, le condizioni di Toljan e Pedersen, la cui assenza simultanea sguarnirebbe la corsia a destra della difesa, e con altrettanta preoccupazione si guarda a Castillejo, out nelle ultime due gare a causa di un problema al ginocchio. Trapela più ottimismo riguardo a Thorstvedt: il norvegese è uscito ammaccato dalla sfida contro il Milan e tira la carretta da un po’, ma la contingenza impone di stringere i denti tanto a lui quanto a Boloca, asset indispensabili ad una mediana che può contare anche su Obiang e Racic. Se l’Atene neroverde piange, tuttavia, la Sparta leccese non ride: è di ieri la notizia dell’infortunio che toglie Banda all’attacco salentino, che a Reggio deve già fare i conti con la squalifica di Almquist. In preallarme c’è Sansone: l’ex neroverde è stato il match winner della gara con l’Empoli e ha caricato l’ambiente. Il dato del settore ospiti del Mapei Stadium – 3.300 i biglietti – corre verso il sold out, più di un’ipotesi.

s.f.