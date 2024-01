FEMMINILE. Impresa ardua per le neroverdi: c’è la Juventus

SASSUOLO

"Per fare risultato dovremo fare la prestazione perfetta". C’è la Juventus tra il Sassuolo Femminile e la sua rincorsa alle posizioni che contano della classifica. Settima in classifica ma solo due punti sotto quel quinto posto che vale l’aggancio alla cinquina che a fine stagione si gioca la poule scudetto, la squadra di Gianpiero Piovani – sue le dichiarazioni in apertura – cerca l’impresa al Ricci, oggi alle 15. Perché di impresa si tratta: le bianconere, seconde in classifica dietro alla capolista Roma, hanno 30 punti, più del doppio dei 14 delle neroverdi "e sappiamo benissimo – aggiunge Piovani – che le bianconere hanno un collettivo importante ma soprattutto delle individualità che possono mettere in difficoltà. Dovremo lavorare di squadra e ci auguriamo di poter fare qualcosa di importante contro quella che resta una grande squadra". E contro la quale, non è un dettaglio, il Sassuolo ha perso 10 gare su 13.