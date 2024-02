Femminile. Le neroverdi battono il Napoli. Sono tre su quattro

sassuolo

2

napoli

0

SASSUOLO: Durand, Mella, Filangeri, Pleidrup, Philtjens, Pondini (1’ s.t. Poje Mihelic), Missipo, Prugna (46’ s.t. Santoro); Kullashi (47’ s.t. Simon); Sabatino (30’ s.t. Monterubbiano), Clelland (42’ s.t. Sciabica). All. Piovani (Lonni, Kresche, Passeri, Tudisco)

NAPOLI: Bacic, Kobayashi, Di Bari, Di Marino, Giacobbo (21’ s.t. Kajzba), Del Estal Mateu (12’ s.t. Chmielinski), Banusic, Corelli (12’ s.t. Lazaro), Giai (32’ s.t. Gianfico), Gallazzi, Pellinghelli (32’ s.t. Bertucci). All. Seno (Beretta, Veritti, Mauri, Pettenuzzo)

Arbitro: Di Reda di Molfetta

Reti: 17’ s.t. Di Bari (aut.), 34’ s.t. Pleidrup

Note: ammonite Di Marino, Prugna, rec.3’ e 4’.

Consolida il suo quinto posto il Sassuolo, battendo il Napoli e intascando, nonostante due rigori falliti da Sabatino e Clelland, la terza vittoria nelle quattro gare disputate nel 2024. Il Napoli, ultimo in classifica, regge l’urto per due terzi di match ma ‘rompe’ alla distanza. Un’autorete porta avanti la squadra di Piovani, che poi mette il match in ghiaccio con la rete di Peidrup.