Femminile. Le neroverdi di Piovani battute dalla Juve

sassuolo

0

juventus

1

SASSUOLO: Durand, Orsi, Filangeri, Pleidrup, Philtjens, Pondini (30’ s.t. Mihelic), Brignoli (12’ s.t. Kullashi), Missipo, Prugna, Beccari (14’ s.t. Clelland), Sabatino. All. Piovani (Lonni, Mella, Passeri, Santoro, Sciabica, Monterubbiano) JUVENTUS: Peyraud, Lenzini (52’ s.t. Gama), Calligaris, Cascarino, Boattin, Caruso, Grosso, Cantore (33’ s.t. Echegini), Garbino (21’ s.t. Girelli), Bonansea (52’ s.t. Thomas), Beerensteyn. All. Montemurro (Aprile, Gama, Palis, Bragonzi, Bellucci, Salvai)

Arbitro: Ancora di Roma

Reti: 45’ s.t. Echegini

Sconfitta non priva di rimpianti per il Sassuolo Femminile di mister Piovani, che cede solo nel finale alla Juventus, non un avversario qualsiasi. Di Echegini la rete decisiva che punisce le neroverdi oltre i loro demeriti, difatti a lungo le ragazze di Piovani hanno saputo duellare alla pari con le avversarie.