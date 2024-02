Femminile. Le ragazze di Piovani liquidano la Samp

sassuolo

2

sampdoria

0

SASSUOLO: Durand; Mella (1’ s.t. Simon), Filangeri, Pleidrup, Philtjens; Pondini, Missipo (1’ s.t. Mihelic), Prugna (42’ s.t. Tudisco); Kullashi, Clelland (22’ s.t. Passeri), Sabatino (42’ s.t. Sciabica). All. Piovani (Lonni, Kresche, Santoro, Monterubbiano)

SAMPDORIA: Karresmaa; Brustia, De Rita (1’ s.t. Marenco), Re, Oliviero; Schatzer, Benoit (22’ s.t. Fallico), Cuschieri (33’ s.t. Tarenzi); Giordano (68’ Battelani), Della Peruta (12’ s.t. Baldi), Taty. All. Mango (Tampieri, To. Della Peruta, Heroum, Nagy)

Arbitro: Luongo di Napoli (Sbardella, Storgato, q.u. Copelli)

Reti: 8’ s.t. Kullashi, 14’ s.t. Sabatino

Note: ammonite Taty

Consolida il suo quinto posto, il Sassuolo Femminile, che liquida la Sampdoria per 2-0 e si affaccia ai playoff scudetto con 26 punti. Di Kullashi e Sabatino – festeggiata in settimana per lan 500ma rete in carriera, la centravanti ne aggiunge già una al bottino – le reti che adesso mandano in vacanza le neroverdi. Per loro l’appuntamento è dal 16 marzo in avanti, quando ci si gioca lo scudetto.