FEMMINILE. Troppa Roma per le neroverdi: sconfitte 3-0

roma

3

sassuolo

0

ROMA: Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Sonstevold; Greggi (30’ s.t. Tomaselli), Kumagai (15’ s.t. Troelsgaard), Giugliano (1’ s.t. Feiersinger); Viens, Giacinti (16’ s.t. Pilgrim), Haavi (15’ s.t. Glionna). All. Spugna (Korpela, Ciccotti, Di Guglielmo, Kramza)

SASSUOLO: Lonni, Philtjens, Mella, Pleidrup Gram, Passeri, Santoro (24’ s.t. Simon), Pondini (22’ s.t. Prugna), Sabatino (10’ s.t. Clelland), Eboa Missipo, Monterubbiano (10’ s.t. Sciabica), Kullashi (10’ s.t. Mihelic). All. Piovani (Durand, Kresche,Tudisco, Filangeri, Poje Mihelic)

Arbitro: Virgilio di Trapani

Reti: 8’ (rig.) e 11’ p.t., 6’ s.t. Giacinti Troppa Roma per il Sassuolo, che al ‘Tre Fontane’, sul campo della capolista, interrompe la serie di tre vittorie consecutive che aveva issato la squadra di Piovani al quinto posto in classifica, e quindi dentro la cinquina che alla fine della regoular season si giocherà lo scudetto e non la salvezza. Alle neroverdi, sconfitte con un 3-0 scritto dalla tripletta di Giacinti nell’anticipo della 17ma giornata, adesso non resta che attendere i risultati di oggi e domani per capire quanto la loro attuale quinta posizione sarà salda, e quanto insidiabile dalle due più immediate inseguitrici, Como Femminile e Sampdoria, quando alla fine mancheranno solo 90’.

La giornata. Roma-Sassuolo 3-0; Como Femminile-Fiorentina; Sampdoria-Milan; Inter-Juventus; Napoli Femminile-Pomigliano Femminile.

La classifica. Roma* 48 punti; Juventus 37; Fiorentina 36; Inter 26; Sassuolo* 23; Como Femminile, Sampdoria 18; Milan 15; Pomigliano Femminile 6; Napoli Femminile 3.