Gilardino. "In campo come contro la Juve» Questo articolo esamina la partita di calcio tra Genoa e Sassuolo. Il Genoa è avvertito dall'allenatore Alberto Gilardino sulla qualità dei giocatori del Sassuolo e sulla necessità di una gara come quella fatta contro la Juventus. Il Genoa non avrà Retegui e Messias, ma Gudmunsson, Ekuban e Strootman. La squadra è alla ricerca di una vittoria esterna dopo quattro sconfitte consecutive.