Giovanili. Ben tre trionfi nelle ultime cinque edizioni: il Torneo di Viareggio premia Francesco Palmieri

"Se una squadra vince un torneo di spessore e di tradizioni come quello di Viareggio per tre volte nell’arco di pochi anni, non si tratta di un caso: vuol dire che dietro questi successi prestigiosi c’è un lavoro in profondità".

Recita così la motivazione con cui l’organizzazione del Torneo di Viareggio ha premiato con il ‘Centro Giovani Calciatori’, il responsabile del settore giovanile del Sassuolo Francesco Palmieri (foto). Riconoscimento dovuto, tra l’altro, dal momento che i neroverdi hanno vinto tre delle ultime cinque edizioni e anche in questo 2024 hanno cominciato con il piede giusto. L’under 18 allenata da Francesco Pedone ha infatti battuto, nella gara d’esordio, il Galatasaray 4-0 e oggi contro i newyorchesi del Westchester United (si gioca alle 15 al ‘Cavanis’ di Capezzano Pianore, in provincia di Lucca) ha la possibilità di staccare il pass per la seconda fase.

La squadra americana, nel primo match giocato, ha invece pareggiato a reti bianche contro la Lucchese.