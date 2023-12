Gli anticipi: ai neroverdi non basta il gol di Pinamonti. Gli uomini di Sarri battono l’Empoli. Col Sassuolo il Genoa mette la freccia. Lazio: Guedounzi e Zaccagni scacciano la crisi La Lazio vince 2-0 contro l'Empoli grazie alle reti di Guendouzi e Zaccagni. Partita giocata in buone condizioni con 8 angoli per parte. Ammoniti Maldini, Patric, Fazzini, Rovella e Bastoni.