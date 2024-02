I friulani battono la Juve. Il colpaccio dell’Udinese peggiora la classifica. Mai così male a questo punto del campionato

SASSUOLO

Mai così brutta, a questo punto della stagione, la classifica neroverde. La vittoria – a sorpresa – dell’Udinese contro la Juventus permette ai friulani di scavalcare il Sassuolo, che a questo punto ha solo tre squadre dietro, due delle quali vicinissime (Verona a -1 e Cagliari a -2) e non è che possa contare più di tanto, visto un avversario sulla carta incontendibile, nemmeno sulla gara che il prossimo 28 febbraio recupererà contro il Napoli al Mapei Stadium.

I 4 punti raccolti dal Sassuolo nelle cinque gare disputate nel 2024, del resto, sono ruolino di marcia deficitario: 0,8 punti a gara è percentuale che dice che solo il Cagliari e la Salernitana sono andati più piano del Sassuolo. Un punto a gara per il Verona, che si è fatto sotto, 0,9 sull’Udinese, protagonista del sorpasso più recente mentre l’Empoli, che viaggia a 1,6, i neroverdi li aveva già sorpassati venerdi.

Adesso gli occhi sono tutti sulla prossima giornata, che potrebbe vedere il Sassuolo – protagonista a Bergamo, dove ha vinto una gara su 10 – scendere ancora. Se il Verona ospita la Juventus sabato, infatti, domenica c’è un Udinese-Cagliari che, comunque vada, non dirà granchè bene al Sassuolo. La cui media punti di oggi, tra l’altro, vale 33 finali che non garantiranno, al 99%, la permanenza in A. Morale? Va cambiato passo, al più presto.

Stefano Fogliani