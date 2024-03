IL CALENDARIO. Con la Salernitana in campo alle 20.45. Il Milan il 14 aprile

Prende forma del tutto definita anche la (pen)ultima tranche della stagione dei neroverdi, che dopo la pausa riprenderanno il campionato il lunedì di Pasquetta alle 15 in casa contro l’Udinese. Tempo quattro giorni e si torna in campo: la Lega ha infatti ufficializzando anticipi e posticipi dalle 31ma alla 33ma giornata collocando Salernitana-Sassuolo alle 20,45 di venerdì 5 aprile. La settimana successiva, contro il Milan al Mapei Stadium, si gioca invece alle 15 di domenica 14 aprile mentre la 33ma giornata vede Sassuolo-Lecce programmata alle 12,30 di domenica 21 aprile. Inutile dire come, classifica alla mano, le quattro gare rappresentino uno snodo cruciale per il campionato del Sassuolo, che affronta tre dirette concorrenti per la salvezza e la squadra dell’ex Stefano Pioli, oggi seconda in classifica, già qualificata ai quarti di Europa League e tra le più in forma di questa fase della stagione.