Il centrale. Erlic, la motivazione:: "Possiamo rimediare»

SASSUOLO

Dice, Martin Erlic, che il Sassuolo, per battere l’Inter "ha messo in campo quello che non aveva messo in altre occasioni". Il cuore, il sottinteso. Erlic, invece, ci ha messo quanto poteva, dentro l’inedita difesa a tre che ha fermato il miglior attacco del campionato che andava a segno da 42 gare di fila. Confermandosi anche un portafortuna, considerato che ogni volta che il Sassuolo ha vinto lui in campo c’era, e c’era, in campo, anche nelle uniche tre occasioni in cui la difesa neroverde non ha preso gol. Il tempo, tuttavia stringe, le statistiche lasciano il tempo che trovano ed il centrale croato guarda già avanti. "In settimana ci eravamo parlati, convenendo sulla necessità di dare di più. Abbiamo tre partite da giocare e se quest’anno abbiamo buttato via troppi punti, sappiamo che non si può tornare indietro, ma che c’è ancora tempo per rimediare".

s.f.