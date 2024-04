Il conto salatissimo. I diritti tv, gli sponsor e i biglietti: perché ’ballano’ oltre 30 milioni

SASSUOLO

Mal contati, il Sassuolo ha circa 36 milioni di motivi, in euro, per non rassegnarsi alla retrocessione. Tanto, infatti, è la stima degli introiti che, in somma algebrica e per difetto, non entrerebbero in cassa in caso di Serie B. Diritti tv. Notoriamente i proventi annuali dei diritti tv vengono divisi tra i club di A per il 50% in parti uguali, per il 20% in base al bacino d’utenza (8% spettatori tv, 12% spettatori paganti), 30% in base ai risultati (il piazzamento e lo storico). Nel 2022-23 il Sassuolo ha incassato circa 37,8 milioni, per la stagione in corso, con l’eventuale penultimo posto, arriveranno un paio di milioni in meno, pertanto circa 36. Ecco: in B, tanto per capirci, l’ultima stagione (2023-24) ha portato nelle casse della Lega un totale di 40 milioni da distribuire tra i club. Divisi per venti club, sono ’spiccioli’: si va da 1,5 milioni a 3 milioni a testa. Peraltro a oggi i diritti di B per il triennio 2024-2027 non sono stati venduti, l’asta è andata deserta e la Lega B andrà a trattative private con i broadcaster. Già confermare quei 40 milioni annui complessivi sarebbe un successo. Ma per chi ne avrebbe ottenuti almeno 30 rimanendo in A, è un disastro.

Paracadute. Un disastro in parte alleviato dal cosiddetto paracadute, ovvero la somma con la quale la Lega A sostiene le retrocesse. Sono 60 i milioni totali da dividere per le tre sommerse, a seconda della fascia nella quale rientrano. Per i club di fascia A (retrocessi dopo un solo anno) è di 10 milioni, per quelli di fascia B (che abbiano militato in A in due delle precedenti tre stagioni anche non consecutive) di 15, per quelli di fascia C (in A per tre delle ultime quattro stagioni) di 25 milioni. La Salernitana è di fascia B e riceverebbe 15 milioni, il Sassuolo di fascia C e avrebbe diritto a 25 milioni. Siccome non si possono eccedere i 60 milioni totali, al Sassuolo converrebbe che la terza retrocessa fosse il Frosinone: dovesse essere una tra Udinese ed Empoli, che avrebbero diritto a 25 milioni, il paracadute neroverde (e quello delle rivali) diminuirebbe in proporzione. Sponsor. Dal punto di vista commerciale, il Sassuolo ha sempre lavorato con lungimiranza e ottimi ricavi: 27, 2 milioni e 27,7 milioni di euro sono le cifre degli accordi di partnership ricavati dagli ultimi due bilanci. La B non tira così tanto.

Stadio. In B i prezzi dei biglietti sarebbero più bassi e non ci sono Inter, Juventus, Milan e Napoli, che riempiono il Mapei. I circa 4 milioni di ricavi per gara dell’ultimo bilancio rischiano pertanto di diminuire, verosimilmente, almeno del 30%.

Lorenzo Longhi