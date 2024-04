Il Femminile. Contro la Viola è una partita epica. Sotto 4-1, le ragazze di Piovani pareggiano

FIORENTINA

4

SASSUOLO

4

FIORENTINA: Schroffenegger, Cinotti (30’ s.t. Parisi), Toniolo (23’ s.t. Tucceri Cimini), Georgieva, Agard, Faerge, Severini, Catena (36’ s.t. Spinelli), Boquete, Janogy (36’ s.t. Breitner), Hammarlund (23’ s.t. Longo). All. De la Fuente (Baldi, Johannsdottir, Lundin, Bellucci)

SASSUOLO: Durand, Philtjens, Gram, Pondini (22’ s.t. Missipo), Sabatino, Prugna (45’ s.t. Sciabica), Orsi, Clelland (23’ s.t. Mihelic), Filangeri, Zamanian (1’ s.t. Beccari), Kullashi (33’ s.t. Monterubbiano). All. Piovani (Kresche, Lonni, Poje, Santoro, Passeri, Sciabica)

Arbitro: Di Reda di Molfetta (Romagnoli, Adriambelo, q.u. Giudice)

Reti: 18’ p.t. Janogy, 30’ p.t. Prugna, 32’ p.t. Hammarlund, 35’ p.t. Janogy, 43’ p.t. Severini, 32’ s.t. Sabatino, 37’ s.t. Missipo, 46’ s.t. Sciabica

Note: ammonite Toniolo, Orsi, Cinotti, Kullashi

Miracolo solo sfiorato per il Sassuolo Femminile, che rincorreva una vittoria che gli avrebbe garantito di restare in corsa per l’Europa e strappa comunque un pareggio che vale, rimontando dal 4-1 di fine primo tempo al 4- 4 di fine secondo. Gara epica, quella delle neroverdi, tenuta per il primo terzo di match, poi ‘spaccata’ dalla Fiorentina che, in vantaggio per prima e raggiunta alla mezz’ora dalla rete di Prugna, ha poi piazzato quella che poteva essere la fuga decisiva. Nel giro di 10’ la Viola ha trovato le reti di Hammarlund, Janogy e Severini che sembravano metterla al riparo da sorprese. Arrivate tuttavia nella ripresa, per merito di un Sassuolo sempre dentro il match che con Sabatino e Missipo si riporta sotto e nel recupero pareggia con Sciabica.

In foto: Sabatino