Il Femminile. Le giocatrici di Piovani spaventano la Juve. Ma alla fine arriva una sconfitta in rimonta

juventus

2

sassuolo

1

JUVENTUS: Peyraud-Magnin, Gama (23’ s.t. Cafferata), Lenzini, Salvai, Boattin, Grosso (42’ s.t Palis), Gunnarsdotti, Cantore (17’ s.t. Nystrom), Echegini (17’ s.t. Thomas), Beerensteyn, Girelli (41’ s.t. Bragonzi). All. Beruatto (Aprile, Nava, Cascarino, Calligaris)

SASSUOLO: Durand, Philtjens, Filangeri, Pleidrup, Orsi, Missipo (40’ s.t. Monterubbiano), Jane, Pondini (40’ s.t. Poje Mihelic), Zamanian (9’ s.t. Clelland); Beccari, Sabatino (18’ s.t. Kullashi). All. Piovani (Lonni, Passeri, Prugna, Simon, Sciabica)

Arbitro: Renzi di Pesaro (Piccichè, Chillemi, Santeramo)

Reti: 10’ s.t. Beccari, 24’ s.t. Boattin, 35’ s.t. Nystrom

Note; ammonite Caruso, Beccari

Ci ha creduto fino al minuto 97, il Sassuolo Femminile che per poco non trovava, all’ultimo respiro, il gol del pari, ma non è bastato e con le bianconere arriva così una sconfitta doppiamente amara. In vantaggio per prime, con il gol di Beccari, le neroverdi hanno a lungo accarezzato il sogno di battere la Juventus a domicilio, salvo trovarsi ‘ribaltate’, loro malgrado, dai gol di Boattin e Nystrom che, in poco più di 10’, hanno riscritto i destini del match, dando spessore alla rimonta bianconera.

Un peccato davvero per un Sassuolo a tratti sorprendente, che resta comunque al quarto posto nella poule scudetto, ma vincendo avrebbe aggiunto alla sua cintura lo scalpo dell’ennesima ‘big’. Un altro motivo di rimpianto per Piovani e le sue giocatrici.