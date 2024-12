Il grande ex. Sabato arriva Dionisi. Il suo futuro in bilico

Resta sulla graticola, ma in sella, e pazienza se sarà una settimana lunghissima, quella che lo accompagna alla sua ‘prima’ da ex contro il Sassuolo (sabato alle 15). "I neroverdi viaggiano a velocità doppia rispetto a noi, ma non partiamo battuti", ha detto Alessio Dionisi che, con un Palermo costruito per fare corsa di vertice si trova invece poco sopra metà classifica sulla scorta di una sola vittoria nelle ultime sette gare. Non bastasse, anche contestato dai tifosi: questo il contesto dal quale l’ex tecnico neroverde si affaccia al Mapei Stadium, prigioniero di una squadra che non ha ancora convinto, in trasferta non vince dal 28 settembre e non ha ancora trovato la continuità che serve – miglior serie 5 gare per 11 punti, tra agosto e settembre – ad alzare il livello. Ha incassato, Dionisi, la fiducia della società, ma i rumors parlano di fiducia a tempo.