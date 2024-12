Qui Frosinone. Mister Greco promette battaglia: "Conteranno efficacia e coraggio»

"Loro sicuramente sono in un momento top e dal punto di vista tecnico sono superiori". Ma il tecnico del Frosinone Leandro Greco (foto), reduce da due vittorie consecutive che hanno rilanciato i ciociari, non parte battuto e promette battaglia. "Conterà essere efficaci e coraggiosi contro una squadra molto forte", spiega l’allenatore del Frosinone, pronto a confermare il 3-5-2 grazie al quale i suoi hanno ritrovato equilibri e risultati ma a cambiarne, giocoforza, gli interpreti. Conferme certe per i tre centrali difensivi, per l’ex Marchizza sull’out sinistro e per Bgic in mediana, mentre qualcosa a Greco, magari a gara in corso, potrebbero dare i recuperati Partipilo e Machin. Darboe, squalificato, allunga la lista delle assenze già previste – quella di Gelli la più pesante – cui si aggiunge anche quella di Canotto, che, spiega Greco, "fino a ieri non si è allenato e non è il caso di rischiare, in modo da averlo a disposizione già la settimana prossima". Quanto al piano gara, Greco pensa soprattutto "all’atteggiamento e allo stato d’animo necessari ad affrontare una partita comunque complessa, cercando di essere noi stessi in ogni momento della gara. In alcune occasioni abbiamo giocato uomo su uomo, a Cosenza siamo stati particolarmente bassi: è necessario sapersi sempre adattare, soprattutto – la conclusione – se di fronte hai un avversario del livello dei neroverdi".

s.f.