IL LUTTO. Addio a Baroni, eterno neroverde

Si svolgono domani mattina alle 9,30, presso il duomo sassolese di San Giorgio, i funerali di Enzo Baroni (foto), scomparso mercoledi all’età di 65 anni. Già promotore finanziario, Baroni era animato da una ‘passionaccia’ per il calcio – che praticò da dilettante – ma soprattutto per il Sassuolo di cui, per diversi anni, è stato accompagnatore. Prima della Beretti e la Primavera neroverde, guidate ai tempi da Paolo Mandelli. Lascia il figlio Luca, la nuora Claudia, i fratelli Maurizio e Monica e l’affezionata badante Ludmilla, che si è presa cura di lui negli ultimi tempi.