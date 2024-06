Il malumore negli striscioni. I tifosi ora criticano la società:: "Tutti al Ricci tranne la tua gente»

SASSUOLO

‘Pochi ma buoni’. Così i vertici neroverdi hanno sempre definito i tifosi del Sassuolo. Che pochi, in effetti, sono sempre stati – ma non pochissimi, considerati gli abitanti di Sassuolo – ma buoni hanno smesso di esserlo e sfogano la loro delusione, appendendola. La notte che ha avvolto il Mapei Football Center e lo stadio Ricci ha restituito due striscioni che dicono molto sul malcontento del tifo, e segnatamente della frangia più ‘calda’, il gruppo ‘sic ex murice gemmae’. Su quello appeso al centro sportivo c’è scritto ‘Non si ricostruisce senza le fondamenta’ e si chiede il ‘rinnovo subito’ per Obiang, Consigli e Pegolo né rileva che Obiang è comunque contrattualizzato fino al 2025 mentre i due portieri vanno a scadenza. La sintesi, però, è chiara, come quella dell’altro striscione che parla di società ‘incompetente, tutti al Ricci tranne la tua gente’ e rivendica la volontà di giocare nello stadio cittadino, contro la quale confligge tuttavia l’inadeguatezza dell’impianto alle categorie che il Sassuolo frequenta da 15 anni. Al netto di quanto si può (e non si può fare) e di quanto si farà o non si farà e del dibattito social che si è acceso, il mood attorno al Sassuolo è questo. Quello del disappunto. niente di che, intendiamoci, ma un unicum rispetto alla abituali dinamiche che scandiscono il quotidiano neroverde.

