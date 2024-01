IL MERCATO. Vina al Flamengo, spunta l’ipotesi. Benamar

Definita la cessione di Vina (foto), che torna ufficialmente a Roma e andrà al Flamengo per 8,1 milioni di euro, i neroverdi continuano la ricerca di un ulteriore difensore da aggiungere al reparto arretrato neroverde. E, dopo i sondaggi, fin qua infruttuosi, nei confronti di Palomino, Manolas e Ozkacar, gli uomini mercato neroverdi sarebbero tornati su Benaissa Benamar, già attenzionato da qualche settimana (anche da Genoa e Udinese) e tornato, secondo radiomercato in auge. Classe ’97, origini marocchine, prodotto del settore giovanile dell’Ajax, Benamar gioca nel Volendam, in Eredivisie. In stagione, per lui 16 gettoni e 3 gol. Il milione riportato da ‘transfermarkt’ lo rende oltremodo contendibile. Vedremo.