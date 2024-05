Il mister. Il sergente Ballardini lo assicura:: "L’impegno di tutti è stato massimo»

REGGIO EMILIA

Quando Davide Ballardini parla in sala stampa, il Sassuolo è ancora in Serie A, ma ci rimarrà giusto un paio d’ore. Quanto segue, dunque, lo si registra a futura memoria: chiuderà la sua esperienza neroverde da ex, il tecnico ravennate, all’Olimpico contro la Lazio, guidando una squadra che l’addio alla A l’ha dato, curiosità, perdendo con altre due squadre che Ballardini allenò in passato, ovvero Genoa e Cagliari. "Ci sono momenti, in stagione, in cui devi avere furore e generosità, che noi non abbiamo", ha detto, aggiungendo, a giustificare giocatori, parole sue "mortificati", che "in questa situazione, così pesante, si vedono giocatori capaci, sì, ma condizionati dal momento e della classifica". La gara? "Dopo 45’ privi di occasioni volevo più qualità e più giocatori offensivi. Per noi era fondamentale vincere ma quelle mosse, invece che darci forza, ci hanno allargato troppo e hanno scoperto una fase difensiva andata in sofferenza". Risultato? 2-0 per il Cagliari e tutti a casa, ma quello a cui non sta Ballardini è l’idea che il gruppo non ci abbia messo quanto potesse. "L’impegno da parte di tutti è stato massimo. Responsabilità mie? Anche, ovviamente: quando siamo arrivati pensavamo di fare molto meglio. Ma il Sassuolo, senza Berardi, non aveva vinto una gara. Non è una scusa, perché le squadre che valgono prescindono dai singoli, ma un dato di fatto".

s.f.