Il mister neroverde. Ballardini contento a metà: "Avremmo meritato di più»

REGGIO EMILIA

L’episodio che secondo i moviolisti del dopogara avrebbe potuto cambiare la gara (il secondo cartellino giallo che Fabbri risparmia a Bijol al 30’) non cambia il dopogara di Davide Ballardini. "Sbagliano gli arbitri come sbagliamo noi", dice il tecnico ravennate restituendo nulla a chi gliene chiede conto. "Credo meritassimo qualcosa di più, alla luce delle occasioni che abbiamo creato", dice, e siccome il bicchiere resta mezzo vuoto, almeno dal punto di vista del risultato, non gli resta che fare affidamento sulla prestazione, che somiglia molto ad una promessa che chissà, tuttavia, se il Sassuolo manterrà. "Intanto abbiamo fatto una bella gara, una partita importante, contro un avversario forte, molto fisico, che abbiamo contrastato in maniera efficace. A me, ribadisco, la squadra è piaciuta molto, e questa partita credo abbia fatto vedere molte cose buone, anche e soprattutto a livello di intensità e determinazione. Subito il pari, tra l’altro, abbiamo continuato a giocare nonostante l’Udinese abbia capacità difensive non comuni e giocatori, in avanti, che hanno gamba e tecnica". La pecca è stata, argomenta Ballardini, nel non aver saputo capitalizzare a dovere quanto creato e, perché no, in quell’in più che si poteva fare in occasione sul gol subito. "La loro rete nasce da una palla gestita male e da un’errata lettura di un due contro due che li ha fatti arrivare in area. Un peccato, ma sono cose ci stanno. Abbiamo tenuto il campo bene contro un avversario che non dimentichiamo chi ha battuto in trasferta". Vero: l’Udinese formato trasferta ha messo in fila Milan, Juventus e Lazio, quindi tanto vale tenersi il punto. "Nella nostra situazione – chiude l’allenatore del Sassuolo – partite abbordabili non ce ne sono". A suggerire che quella di Salerno, venerdi, non farà eccezione.

Stefano Fogliani