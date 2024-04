Il protagonista. Henrique fa l’assistman: "Ogni passo in avanti pesa. Questa gara ci dà fiducia»

REGGIO EMILIA

"Volevano la vittoria, e l’abbiamo cercata fino alla fine. Abbiamo pareggiato, ma la prestazione l’abbiamo fatta e questo è già importante, così come è stata importante una prestazione ‘giusta’, da parte nostra, dal punto di vista dell’atteggiamento". Salva risultato e prestazione, Matheus Henrique, e se il primo "conta comunque, perché siamo in lotta con altre squadre e sappiamo che ogni passo in avanti pesa", conta soprattutto il modo in cui il Sassuolo si è preso il suo punto numero 24. "Giusta la cattiveria, giusta l’attenzione che abbiamo messo nella gara, che ci dà la fiducia che serve per affrontare, tra pochi giorni, una gara difficile come quella contro la Salerintana". Altro ‘spareggio’ per un Sassuolo che ha capito in che mare nuota e se rimpiange, dice Henrique "qualche occasione non sfruttata a dovere", guarda comunque avanti. Perfettamente calato, il centrocampista brasiliano, dentro ad una lotta salvezza i cui esiti, oggi, sono tutti da scrivere. Sette squadre in 4 punti, sette gare alla fine, e conti alla mano anche il pari tra Cagliari e Verona ha ‘fatto gioco’ al Sassuolo, cui tuttavia tocca accelerare. Lo sa, Henrique, che la classifica l’ha ben presente. "Guardiamo a noi, però: più che su quello che fanno gli altri – la conclusione – la nostra concentrazione deve restare massima tanto sulle nostre prestazioni quanto sui nostri risultati. Passa tutto da lì".

s.f.