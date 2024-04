Il recupero di oggi. La squadra di Ballardini tifa giallorosso

Spettatore interessato, il Sassuolo questa sera, alle 20, si attaccherà al televisore per una ventina di minuti: a quell’ora è infatti in programma la ripresa tra Udinese (a + 2 sui neroverdi e principale rivale per la salvezza) e la Roma, gara interrotta al minuto 27 del secondo tempo, lo scorso 14 aprile, a causa del malore accusato da Evan N’Dicka. La partita riprenderà dal punteggio di 1-1 (reti di Pereyra e Lukaku) e si disputeranno gli ultimi 18 minuti di gioco, più eventuale recupero, sotto la direzione dell’arbitro Pairetto. La gara inizierà dalla situazione di gioco in corso al momento dell’interruzione e gli allenatori potranno schierare tutti i calciatori tesserati, a eccezione di quelli scesi in campo e sostituiti il 14 aprile (nel caso di specie, Ehizibue e Kamara per l’Udinese, Huijsen e Aouar per la Roma). Il tifo neroverde sarà tutto per i giallorossi.

l.l.