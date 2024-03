Il ritorno Sassuolo, Toljan di nuovo in gruppo

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Il momento vale, il redde rationem contro l’Udinese si avvicina e il Sassuolo serra i ranghi. "Serve il contributo di tutti", si dice in questo caso e se il Sassuolo che a Pasquetta incrocia i friulani per una gara, fuor di metafora, da non perdere, non può contare, oltre che su Berardi, anche sullo squalificato Erlic, oltre a Thorstvedt e a Doig, che hanno scontato la squalifica e ritroveranno l’undici iniziale, potrebbe ritrovare Jeremie Toljan.

Laterale di difesa tedesco, assente ormai dall’Epifania – per inciso si vinse, allora, dopo è successo solo un’altra volta – il numero 22 ‘vede’ il rientro, almeno stando alle immagini con le quali, attraverso i post social, il Sassuolo documenta la marcia di avvicinamento del gruppo di Ballardini alla gara di lunedi. ‘Lesione al bicipite femorale’, la diagnosi con la quale, suo malgrado, Toljan cominciava un 2024 che non è ancora ricominciato: due volte è andato in panchina – dove potrebbe tornare lunedi – ma di fatto la sua ultima presenza in campo è datata 6 gennaio. Fin lì, complici anche i tanti problemi che hanno afflitto la rosa neroverde, Toljan aveva giocato 18 gare su 19, tutte dal 1’, confermando duttilità non comune – ha giocato anche a sinistra, e pure da centrale – complici anche 6 assist che ne facevano, prima dello stop, uno dei difensori topo in Europa in questa ‘particolare’ specialità. L’infortunio contro la Fiorentina lo ha tolto a Dionisi, un recupero tutt’altro che semplice gli ha impedito di andare in campo anche nelle ultime quattro gare che hanno visto sulla panchina neroverde prima Bigica poi Ballardini, ma dal blindatissimo Mapei Football Center filtra un cauto ottimismo circa il suo recupero. In un momento non granchè, la notizia è buona e va registrata come tale, anche considerato che il Pedersen che ha preso il posto del tedesco a destra dei quattro di difesa va in campo, contro l’Udinese, con addosso una diffida: col giallo salterebbe la sfida di Salerno.

Considerato come la difesa neroverde, quanto ad assenze, abbia già pagato ampio dazio al campionato (Toljan si è fermato 10 gare, come Viti, Vina, nel frattempo ceduto, 5, Erlic 4, Missori pure e Kumbulla da quando è arrivato ha giocato 19’) tanto vale augurarsi il recupero di Toljan garantisca un asset in più a Ballardini. Ieri, peraltro, protagonista di un aperitivo presso la sede del ‘Club Sasol’ a ricompattare l’ambiente. Del resto il momento è quello e, come si diceva, adesso c’è bisogno di tutti. In campo e fuori: il ‘Balla’, che nei mari della lotta salvezza è abituato a nuotare, lo sa bene, e si regola di conseguenza.