Il Sassuolo e una poltrona per tre. Sostituire Berardi è come un rebus

Chi per Domenico Berardi, questa volta? Se l’insostituibilità di Beradinho è scritta nei numeri del Sassuolo 2023/24 (senza di lui un punto in sette gare, con lui 19 in 16) la necessità di sostituirlo è scritta nella sua perdurante assenza. Confermata anche sabato, in quel di Bergamo. Dove, rispetto alle gare più recenti, Dionisi ha comunque più di una soluzione per ovviare, si fa per dire, all’assenza del talentino calabrese, il cui rientro è previsto tra la fine del mese e i primi di marzo.

In rampa di lancio ci sono, in rigoroso ordine alfabetico, Nedim Bajrami, Samu Castillejo e Cristian Volpato. Sono stati loro, una volta che Berardi è uscito dai giochi a causa dell’operazione al menisco, a ‘fare’ il Berardi, con risultati che, facile immaginare, saranno tra oggi e domani – contro l’Atalanta si gioca di sabato – oggetto di attenta analisi da parte del tecnico neroverde, che fin qua ha avuto risposte contraddittorie da tutti e tre. Bajrami, allora: il fantasista ex Empoli ha giocato a destra dei trequartisti contro il Torino una partita tutto sommato onesta, fatta più di corsa e raccordo che non di intuizioni sull’esterno, mostrando peraltro una propensione ad accentrarsi che è tuttavia nella natura del giocatore, che sulla fascia è appunto, adattato. Come è adattato, sull’esterno, Volpato: altro trequartista che Dionisi ha utilizzato a Bologna, traendone un gol ma vedendolo poi arrendersi ad un fastidio muscolare che lo ha costretto ad uscire e a saltare la partita contro il Torino. Volpato ha segnato la rete dell’ultimo vantaggio neroverde, poi è uscito, ma a Bergamo dovrebbe essere a disposizione di Dionisi. Che valuta anche la terza opzione, ovvero Castillejo: lo spagnolo è, o meglio sarebbe, quanto a ruolo, il sostituto naturale di Berardi e nel suo ruolo ruolo ‘naturale’ ha giocato l’ultima volta a Monza. Appannato tuttavia dall’altrettanto appannata prestazione di una squadra che si è consegnata ai brianzoli senza far vedere granchè soprattutto in fase offensiva. Out a Bologna per affaticamento, in panchina contro il Torino, c’è anche lo spagnolo ex Valencia candidato alle primarie il cui esito Dionisi scioglierà entro le prossime 48 ore.

FEMMINILE. Il Sassuolo Femminile accede la poule scudetto. Le neroverdi, nonostante la sconfitta nell’anticipo di martedi, mantengono su Como e Sampdoria, sconfitte ieri, un vantaggio di 5 punti che, a 90’ dalla fine della regoular season, vale loro l’accesso al ‘minicampionato’ cui partecipano le prime 5 classificate e mette in palio lo scudetto.