Josh Doig nel mirino di Juventus e Torino, Moldovan lascia il Sassuolo

I riflettori del mercato si accendono su Josh Doig e si spengono, al contempo, su Horatiu Moldovan, entrambi attualmente impegnati con le loro nazionali. Il primo, infatti, si candida ad essere uno dei possibili uomini mercato dell’estate che verrà, a dispetto di un contratto che lo lega al Sassuolo fino al 2028 ma lo vuole nel mirino della Juventus e del Torino (che ha arruolato Baroni, con cui Doig lavorò a Verona) mentre il secondo termina la sua corsa in neroverde dopo solo una stagione, chiusa tra l’altro con le stimmate del protagonista che non ti aspetti, complici prestazioni non prive di spessore a guardia di una porta rimasta iviolata, con lui, 11 volte su 27. Classe 1998, era arrivato dall’Atletico Madrid in prestito, il portiere rumeno, che torna in Spagna come da comunicazione del sito del Sassuolo che ne ufficializza l’addio. "Il Sassuolo Calcio comunica di aver risolto, consensualmente con l’Atletico Madrid, il trasferimento temporaneo del calciatore Horatiu Moldovan", la nota del club. Che suggerisce come i neroverdi, per riempire la casella portiere, abbiano, evidentemente, altre idee. Tra le quali, va da sé, quella che sistemerebbe a difesa del prossimo Sassuolo Stefano Turati, prodotto del vivaio neroverde, classe 2001, che rientra dal prestito a Monza e che con Fabio Grosso aveva già lavorato, vincendo il campionato di serie B, a Frosinone nel 2022/23.

