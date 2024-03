LA BANDIERA. "Berardi e la Juve?. Una trattativa non c’è mai stata»

SASSUOLO

Il salto in una big? Carnevali ammette di avere avuto possibilità di farlo ("Juve, Inter o Milan? Una delle tre") ma di aver scelto di restare per il forte legame che lo salda alla famiglia Squinzi, aggiungendo come, delle tante cessioni fatte, le due cui è più legato sono quelle di Locatelli e Frattesi. "Due ragazzi che ho cercato di accontentare. Il lato economico di una cessione è importante, ma non determinante: Locatelli voleva la Juventus, lo abbiamo accontentato rinunciando a qualcosa sotto l’aspetto economico perché su di lui c’era anche l’Arsenal". Ovvio accennare poi a Berardi. "Un ragazzo speciale, che viene criticato su cose non corrette. È la nostra bandiera. Quest’estate lo voleva la Juventus, ma non siamo mai arrivati a una vera e propria trattativa. La Juventus aveva idee diverse, lui voleva provare a cambiare, ma non c’è stato niente che si potesse ottenere".

Stefano Fogliani