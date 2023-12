La benemerenza. Dalla Figc un premio al presidente Rossi

Una benemerenza al presidente del Sassuolo Carlo Rossi (in foto al centro), è stato premiato dalla FIGC per il Settore Giovanile per i 42 anni di attività da dirigente. A consegnare il riconoscimento il presidente regionale della Federazione, l’avvocato Simone Alberici ed il coordinatore regionale del settori giovanili Massimiliano Rizzello. Rossi, che prima di arrivare in neroverde è stato il presidente dell’us Braida, squadra di quartiere portata dalla Terza Categoria alla Promozione, è presidente del Sassuolo dai primi anni 2000, dall’entrata della società neroverde nella galassia Mapei. La benemerenza consegnatagli dalla Federazione ne riconosce l’impegno profuso.