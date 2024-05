LA DELUSIONE DI ERLIC. "La qualità c’era. Noi in un tunnel»

SASSUOLO

"Non è il risultato che volevamo, né la stagione che volevamo. Purtroppo siamo finiti in un tunnel dal quale era difficile uscire, anche se penso che questa squadra aveva qualità e che magari ogni tanto andava la testa ma non le gambe". La disamina di Martin Erlic non fa una grinza, né fa sconti ai neroverdi. "Abbiamo avuto tante occasioni che poi abbiamo buttato via. Tante, troppe partite sbagliate, e penso anche alle tante volte che siamo andati in vantaggio e poi per episodi, disattenzioni e altro, le partite sono cambiate". La sintesi? "Spesso ci è girato male, ma ci abbiamo messo anche del nostro", aggiunge il centrale croato. Il Sassuolo chiuderà la sua esperienza con la Serie A domenica sera a Roma contro la Lazio, il match si disputerà alle 20.45.