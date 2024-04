La Primavera. Bigica sfida i campioni in carica: "Per noi è un bel banco di prova»

Ieri la prima squadra, oggi la Primavera. I neroverdi di Emiliano Bigica sono impegnati nell’anticipo della 28ma giornata di campionato sul campo del Lecce, e detta come va detto non è nemmeno un male che il Sassuolo giochi in trasferta, dal momento che il rendimento esterno recente dei neroverdi (8 punti nelle ultime quattro gare) è decisamente superiore al ritmo cui marcia il Sassuolo casalingo (4 punti in altrettante partite) e dal momento che la classifica non perdonerebbe passi falsi.

Il Sassuolo, quarto in classifica con 44 punti – pari al Torino - e ben dentro la sestina playoff, deve infatti guardarsi dal Milan, che a 43 insegue da vicinissimo neroverdi e granata. Ma oggi dovrà guardarsi soprattutto dal Lecce, avversario che la classifica racconta alla portata – i salentini sono 14mi – ma che resta la squadra campione d’Italia in carica, in casa ha raccolto 19 dei suoi 31 punti e nel 2024, al centro sportivo ‘Deghi’ teatro della sfida di oggi, viaggia ad una media di due punti a partita. Alla fine mancano sette giornate, ma lo sprint playoff è lanciato e i punti cominciano a pesare: perderne, per il Sassuolo, non è cosa. "Andiamo a giocare sul campo dei vincitori dello scorso campionato, dove non abbiamo mai ottenuto un risultato positivo, e per noi sarà un bel banco di prova", dice alla vigilia Emiliano Bigica, che nei giallorossi fotografa "una squadra tosta e ben organizzata, caricata tra l’altro dalla bella vittoria ottenuta contro l’Inter la settimana scorsa".

Nel Sassuolo mancano Kevin Leone e Justin Kumi, ma Bigica ‘scansa’ l’alibi, sia perché rientra Kevin Bruno (in foto), che ha scontato la squalifica, sia perché "chi andrà in campo sono certo che darà il massimo: dovremo essere all’altezza dell’impegno che ci aspetta, e interpretare il match con lucidità, senza pensare troppo alla classifica o alle prossime gare. In questa fase del campionato – la conclusioni dell’allenatore neroverde – occorre ragionare partita per partita, senza fare troppi calcoli". In campo alle 11, diretta televisiva su Sportitalia, canale Solocalcio sull’App di Sportitalia e sul sito www.sportitalia.com.

La classifica. Inter 51 p.ti; Roma 50; Atalanta 49; Lazio 47; Torino, Sassuolo 4; Milan 43, Genoa 38; Hellas Verona, Cagliari 37; Empoli 36; Fiorentina 33; Juventus 32; Lecce 31; Sampdoria 25; Monza 23; Bologna, Frosinone 21

s.f.