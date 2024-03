La Primavera. Bigica vuole dare continuità al successo con la Juve. Ma al Ricci arriva l’Atalanta, macchina da trasferta

SASSUOLO

"Ci portiamo dietro l’entusiasmo che ci ha dato la vittoria contro la Juventus, cui dobbiamo dare continuità". Prova a fare ‘tredici’, nel senso di vittorie, la Primavera del Sassuolo (foto), cui l’allenatore Emiliano Bigica chiede, oggi, "di giocare da gruppo, facendo grande attenzione". Perché l’avversario in questione è l’Atalanta: i nerazzurri occupano il quarto posto, a quota 40, proprio col Sassuolo, che in casa ha raccolto la bellezza di 25 punti ma avrà il suo daffare a confermare una statistica così lusinghiera. L’Atalanta formato trasferta non perde da dicembre e nel 2024. Dei sei precedenti disputati al Ricci, la ‘Dea’ ne ha perso solo nel 2019: si va in campo alle 11, sul prato di piazza Risorgimento, chi vince aggancia momentaneamente la Roma al secondo posto. Diretta TV sull’APP Sportitalia – Canale Solocalcio.

La classifica. Inter 49 p.ti; Roma 43; Lazio 41; Sassuolo, Atalanta 40; Torino, Milan 37; Cagliari 33; Genoa, Fiorentina 32; Juventus, Hellas Verona 31; Empoli 29; Lecce 27; Sampdoria 25; Monza 23; Bologna 20; Frosinone 17.

s.f.