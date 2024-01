La Primavera. C’è la Samp, voglia di riscatto. Ceduto Cannavaro

Dopo l’inopinata sconfitta di Frosinone che l’ha collocata ai margini della zona playoff, la Primavera neroverde cerca riscatto oggi sul campo della Sampdoria. Rientrano Loeffen e Leone, che hanno scontato la squalifica, ma non ci sarà Adrian Cannavaro (foto), ceduto al Novara: la Samp (14ma a 20 punti, il Sassuolo ne ha 29), impone attenzione perchè in casa ha costruito gran parte della sua classifica. Delle volontà neroverdi fa sintesi, alla vigilia, il tecnico Emiliano Bigica. "La sconfitta di Frosinone brucia, dovremo andare in campo con la rabbia che ci ha lasciato dentro quello stop". Si gioca alle 14,30, diretta sull’APP di Sportitalia – Solocalcio.