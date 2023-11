La Primavera del Sassuolo. Col Monza un’altra vittoria. I ragazzi di mister Bigica salgono al terzo posto

sassuolo

3

monza

1

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano, Loeffen, Kumi, Russo (45’ s.t. Baldari), Leone (35’ s.t. Lopes), Bruno (35’ s.t. Knezovic), Caragea (23’ s.t. Neophytou), Cannavaro, Lipani, Falasca (45’ s.t. Piantedosi). All. Bigica (Scacchetti, Di Bitonto, Rovatti, Ioannou, Petrosino, Parlato)

MONZA: Mazza, Colombo, Lupinetti, Marras, Ravelli (27’ s.t. Dell’Acqua), Berretta (38’ s.t. Nene), Kassama, Ferraris (38’ s.t. Giubrone), Antunovic, Zoppi (1’ s.t. Cagia), Capolupo (1’ s.t. Fernandes). All. Lupi (Ciardi, Bagnaschi, Arpino, Martins, Brugarello, Graziano)

Arbitro: Zanotti di Rimini (Biffi, Tomasi)

Reti: 18’ p.t. Marras, 27’ p.t. Russo (rig.), 34’ p.t. Caragea, 41’ p.t. Cinquegrano.

Note: ammoniti Kassama, Zoppi, Berretta, Leone.

Temeva la pausa potesse avere ‘raffreddato’ i suoi, che avevano infilato 3 vittorie nelle ultime 3 gare riportandosi in zona playoff, Emiliano Bigica. Lo hanno invece fatto ricredere i ‘suoi’ ragazzi, che battendo il Monza hanno centrato il quarto successo consecutivo, quinto nelle ultime sei gare, agganciando il terzo posto in classifica ex aequo con la Lazio.

Ai brianzoli i giovani neroverdi hanno lasciato solo l’avvio di gara, che i biancorossi hanno capitalizzato portandosi in vantaggio, ma da lì in avanti è stato un monologo della squadra di Bigica. Esaltata da Russo, che prima va vicino al pari su azione poi lo trova dal dischetto e, a stretto giro di posta, dalle reti di Caragea e Cinquegrano che chiudono i conti: tre a uno e i neroverdi adesso al terzo posto in classifica.