La Primavera. I ragazzi di Bigica attesi al Viola Park

Lanciato da 4 vittorie consecutive che l’hanno issata al terzo posto in classifica, torna in campo oggi alle 15, contro la Fiorentina, la Primavera neroverde. Si gioca al Viola Park con diretta televisiva su Sportitalia: la Fiorentina, che è 15ma con 7 punti in classifica e in casa non ha mai vinto, è reduce da una ‘serie’ da due punti nelle ultime 5 gare, ma il tecnico neroverde Emiliano Bigica, che la Viola l’ha allenata, non si fida. "Ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra di grandissima tradizione, parliamo di una formazione che ha vinto 4 delle ultime 5 edizioni della Coppa Italia Primavera e che lo scorso anno è arrivata a giocarsi la finale scudetto: stanno attraversando invece una fase difficile in termini di classifica: è una squadra che crea tanto ma che al momento fatica a concretizzare ", le parole dell’allenatore del Sassuolo, che guarda al pomeriggio toscano con fiducia. "Veniamo da un buon momento".

s.f.