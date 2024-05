La Primavera. I ragazzi di Bigica battono il Genoa. Ora i playoff scudetto, c’è la Dea

genoa

GENOA: Calvani, Scaravilli, Rossi, Parravicini (38’ s.t. Nuredini), Romano, Ghirardello, Ahanor, Meconi (24’ s.t. Sarpa), Barbini (13’ s.t. Abdellaoui), Bosia (13’ s.t. Venturino), Thorsteinsson (13’ s.t. Ekhator). All. Agostini (Bertini, Consiglio, Tosi, Arata, Bornosuzov, Arboscello)

SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, Di Bitonto, Beconcini (40’ s.t. Vezzosi), Piantedosi; Ravaioli (32’ s.t. Mussini), Lopes, Leone (17’ s.t. Pigati); Bruno (17’ s.t. Minta); Baldari, Russo (1’ s.t. Neophytou). All. Bigica (Zouaghi, Okojie, Rovatti, Falasca, Cardascio, Ferrandino)

Arbitro: Silvestri di Roma 1 (Lisi, Caldarola)

Reti: 4’ p.t. Ghirardello, 24’ p.t. Russo, 29’ Ravaioli, 39’ p.t. e 43’ s.t. (rig.) Baldari, 19’ s.t. Romano (rig.)

Note: ammoniti Baldari, rec. 1’ e 4’

Obiettivo raggiunto per il Sassuolo Primavera di Emiliano Bigiva che sbanca Genova e battendo i rossoblù mantiene il quinto posto in classifica grazie al quale, nel fine settimana, venerdì, si gioca, al Viola Park, la prima chance nei playoff scudetto contro l’Atalanta. L’ultima gara della regoular season i neroverdi la fanno loro con un 4-2 che fa giustizia del vantaggio iniziale genoano di Ghirardello e mette in vetrina, oltre a Ravaioli e Baldari, quel Flavio Russo che ricuce il vantaggio iniziale dei padroni di casa firmando l’uno a uno laureandosi, e non è un dettaglio da poco, trattandosi comunque di una squadra che chiyde con altre quattro compagini davanti, capocannoniere del Campionato Primavera 1 TIM con 20 centri. A suggerire che il Sassuolo dei grandi, retrocesso ieri, il centravanti domani volendo ce l’ha già in casa.