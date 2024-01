La primavera. I ragazzi di Bigica col Frosinone ultimo

SASSUOLO

Comincia dal quinto posto e da 29 punti il girone di ritorno della Primavera neroverde. E comincia da Frosinone, con un impegno facile – il Frosinone è ultimo in classifica, con appena 3 punti – ma solo sulla carta. "È una partita comunque pericolosa", avverte l’allenatore del Sassuolo Emiliano Bigica, che si aspetta un avversario "ben deciso a vendere cara la pelle ed in fase di profondo rinnovamento". Il Sassuolo, tuttavia, è reduce da un bel successo contro l’Empoli che ne ha rilanciato le ambizioni-playoff. "Dobbiamo - dice mister Bigica – continuare sulla nostra strada e non abbassare la guardia". Fischio d’inizio alle 11 e diretta televisiva sul canale Solocalcio – App Sportitalia .