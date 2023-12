La Primavera, oggi ’attesa sfida con i bianconeri. I ragazzi di Bigica possono andare in vetta. Ma prima bisogna battere una Juve agguerrita

SASSUOLO

C’è la Juventus, oggi, tra la Primavera neroverde e l’assalto al cielo. Complici i risultati già maturati ieri, infatti, se i neroverdi vincono vanno primi in classifica e tanto basta a restituire alla partita di oggi – in campo alle 11 al Ricci, diretta su Sportitalia – il peso specifico che ha.

Reduce da una striscia di successi da urlo – sei vinte nelle ultime sette di campionato, sette su otto se ci si mette anche la gara di Coppa che ha visto i neroverdi battere la Cremonese – il Sassuolo plana su una gara importantissima con il morale a mille, ma la Juve è la Juve, e a questo si sta, come parltro non manca di sottolineare, alla vigilia, il tecnico del Sassuolo Emiliano Bigica. "Ci aspetta una partita contro una squadra forte, che ha una buona propensione offensiva, bisognerà quindi fare massima attenzione perché hanno tanti giocatori di qualità che ci possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento", dice il tecnico neroverde, che sottolinea come "anche se veniamo da un momento positivo dobbiamo restare umili e con i piedi ben piantati per terra". L’impegno è di quelli che vale, scritto nel blasone dei bianconeri, ma Bigica di dice "fiducioso: dopo la Coppa Italia – conclude l’allenatore dei giovani neroverdi – abbiamo cercato di recuperare il più possibile energie mentali, e siamo pronti a giocarci questa bella partita contro un avversario di tutto rispetto".

La giornata Frosinone-Verona 1-1; Monza—Inter 1-1; Milan-Genoa 2-1; Bologna-Lazio; Sassuolo-Juventus; Lecce-Empoli; Sampdoria-Fiorentina; Torino-Cagliari; Roma-Atalanta.

La classifica Inter* 27 p.ti; Milan* 26; Lazio e Sassuolo 25; Roma 21; Empoli, Atalanta, Torino, Juventus 19; Genoa* e Cagliari 18; Sampdoria 14; Hellas Verona* 13; Monza* 11; Bologna e Lecce 8; Fiorentina 7; Frosinone* 3 (* una partita in più)

s.f.