La Primavera. Rimpianti neroverdi. Il secondo posto alla Dea

sassuolo

0

atalanta

1

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano (26’ s.t. Parlato), Piantedosi (39’ s.t. Caragea), Loeffen, Di Bitonto, Kumi (1’ s.t. Rovatti), Russo, Leone, Abubakar (26’ s.t. Neophytou), Bruno, Vedovati (17’ s.t. Lopes). All. Bigica (Scacchetti, Okojie, Beconcini, Ravaioli, Macchioni, Ferrandino)

ATALANTA: Pardel, Comi, Manzoni, Vavassori (40’ s.t. Camara), Armstrong, Guerini, Tavanti, Bonanomi (29’ s.t. Riccio), Tornaghi, Castiello (29’ s.t. Fiogbe), Colombo. All. Bosi (Sala, Torriani, Obric, Ghezzi, Bonsignori, Jonsson, Capac, Cassa)

Arbitro: Maccarini di Arezzo (Bernasso, Nicosia)

Rete: 31’ p.t. Vavassori.

Note: espulso (45’ s.t.) Manzoni per somma di ammonizioni, ammonito Comi.

La seconda sconfitta casalinga consecutiva tarpa le ali alla Primavera del Sassuolo. Al secondo posto in classifica, anziché i neroverdi di Emiliano Bigica, sale infatti l’Atalanta, che sbanca il Ricci con una rete di Vassori alla mezz’ora che i nerazzurri difendono fino a fine gara. Lasciando i neroverdi di Bigica – insidiati comunque da un’Atalanta mai rinunciataria che trova il palo tra se e il possibile raddoppio– solo i rimpianti per un paio di occasioni costruite, ma non capitalizzate, nel finale di partita.