L’ad Carnevali e il presidente. "Decisione condivisa. Ora risaliamo la china»

Nel suo giorno più lungo, l’ultimo in neroverde e insieme il primo da ex, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi ha accanto a se, nella sala stampa del Mapei Football Center, l’altro Rossi e l’altro Giovanni. Il presidente, Carlo Rossi (in foto a destra) appunto, e l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali (in foto a sinistra). Tocca ad entrambi fare le veci di una società che sceglie, o meglio sceglierà altro, da cui ripartire.

Per ricordare, come fa il presidente neroverde, di come il ds arrivò a Sassuolo al posto di Nereo Bonato, nel 2006, "dopo una brevissima indagine di mercato che ci indusse a puntare su questo dirigente che aveva cominciato a farsi le ossa tra Aglianese e Prato". Hanno fatto ‘tredici’ sia il Sassuolo che Rossi, tanto Carlo quanto Giovanni, a ben vedere: da lì, infatti, una promozione in B, poi quella in A, l’Europa, e per Rossi incarichi nella Juventus e nel Cagliari. "Giovanni – dice il presidente del Sassuolo – ci ha dato tantissimo lungo il percorso che abbiamo compiuto. Giusto tuttavia essere realisti, oggi, e prendere atto che è tempo di separarsi, puntando su altri profili che ci possano aiutare, nel più breve tempo possibile, a risalire la china, come d’altra parte fece Giovanni a suo tempo, aiutando il progetto a crescere".

Sul successore del ds uscente è buio pesto – si parla di una promozione dell’attuale responsabile del settore giovanile Francesco Palmieri, ma chissà se resta, e sono diversi i nomi che si rincorrono – né fa luce, in proposito, l’altro Giovanni, ovvero Carnevali. Che si limita a sottolineare quanto fosse ‘speciale, stanti fiducia e stima reciproca’ il rapporto che questi anni il Sassuolo ha saldato con il dirigente toscano. La cui strada invece diverge, da ieri, da quella neroverde sulla base di una decisione, e Carnevali lo rimarca più volte, "presa insieme e condivisa".

Stefano Fogliani