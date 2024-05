L’ad carnevali. "La speranza è l’ultima a morire»

SASSUOLO

"La speranza è l’ultima a morire". Sceglie la saggezza popolare, l’ad neroverde, per commentare le prospettive-salvezza del Sassuolo. Intervistato da Rai Radio Uno, Giovanni Carnevali ha dettato la linea. "Dobbiamo giocare le ultime partite come abbiamo giocato quella contro l’Inter", ha detto, aggiungendo che "con questa voglia e con questa determinazione, possiamo lottare fino alla fine in una stagione non positiva per la nostra società". La squadra, nel frattempo, ricomincia a lavorare in vista della trasferta – cruciale – di Genova: in difesa torna dalla squalifica Tressoldi, ma da valutare ci sono Thorstvedt e Toljan, che si è arreso nel finale della gara contro i nerazzurri ad un affaticamento; al ‘Ferraris’ comunque dovrebbe esserci.

s.f.